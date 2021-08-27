Потенциальный соперник Уайта обвиняет британца в трусости и уклонении от поединка

Чарльз Мартин в очередной раз не сдержал эмоций

Диллиан Уайт / фото - boxingscene.com

Боец тяжелой весовой категории Чарльз Мартин (28-2-1, 25 KO) в очередной раз не сдержал эмоций и выплеснул их на Диллиана Уайта (28-2, 19 KO).

Эта пара уже обменивалась нелесными высказываниями в свой адрес за последние несколько месяцев. Тогда Мартин пытался вынудить Уайта принять его вызов на бой.

Промоутер Уайта, Эдди Хирн, пытался устроить своему боксеру один-два боя в Соединенных Штатах, но, по информации от Sky Sports, планы теперь изменили свое направление - вероятнее всего Уайт проведет следующий бой в Великобритании.

Американца цитирует издательство boxingscene.com

«Диллиан Уайт захочет вернуться обратно домой в Великобританию еще до того, как пересечет границу Америки. Как только Диллиан узнал, что я собираюсь встретить его в Штатах дружелюбным нокаутирующим ударом, то он попросил пилота развернуть самолет и лететь обратно. Разве не так? Диллиана тут ждет только сотрясения [мозга] и ничего больше. Не надо его винить за то, что он начал спасаться бегством, это разумный выбор. Он прекрасно понимал, что его тут ждет. Диллиан все правильно сделал, потому что он выглядел немного тревожно в последних поединках. Сомневаюсь, что он еще может держать удар. Да и он тоже сомневается, так что все красиво он сделал, когда купил билет на круговой полет. Короче поездки в Америку еще не было ни у кого. Сначала Эдди заявляет: «Диллиан завоюет Америку», а через минуту уже планирует, как провести бой на родине. Эдди виднее всех. Он задумался, а зачем ему подставлять своего второго лучшего человека под нокаут от Чарльза в Штатах. Кажется, я все понимаю - Эдди просто тоже в него не верит. Когда в следующий раз решишь завоевать Америку, то не забудь хотя бы долететь до места назначения!».

Эдди Хирн очертил список вероятных соперников на следующий поединок Диллиана Уайта.