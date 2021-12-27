WBA: «Анатолию и Василию Ломаченко удалось вернуться на вершину бокса»
«Потом он уйдет». Президент Top Rank порассуждал о завершении карьеры Ломаченко
Дюбеф выдал порцию похвалы невероятным способностям Ломаченко
13:34
Василий Ломаченко / Фото: Instagram
Президент Top Rank Тодд Дюбеф объяснил Sky Sports, почему считает экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко
(16-2, 11 KO) особенным:
Ломаченко – особенный, он невероятно одарен. Когда он уронил Комми, он не хотел идти и добивать его. Он глядел в сторону рефери, чтобы тот спас ганца. Это был черта настоящего спортсмена и его высокого класса. Он уже не наносил жесткие удары по голове Комми.
Он прекрасно видит все, что происходит в ринге. Посмотрите на его работу ног – все филигранно. Взгляните на его руки – они синхронизированы. Его подвижность также на невероятном уровне.
Еще некоторое время он будет в боксе. Но потом он уйдет – действительно уйдет навсегда.
Также Дюбеф назвал желаемый для Ломаченко поединок.
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