«Потом он уйдет». Президент Top Rank порассуждал о завершении карьеры Ломаченко

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

Президент Top Rank Тодд Дюбеф объяснил Sky Sports, почему считает экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) особенным:



Он прекрасно видит все, что происходит в ринге. Посмотрите на его работу ног – все филигранно. Взгляните на его руки – они синхронизированы. Его подвижность также на невероятном уровне.

Еще некоторое время он будет в боксе. Но потом он уйдет – действительно уйдет навсегда.