Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 3
Развернуть Свернуть
Футбол (1 событие из 1) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реал - Манчестер Сити 3*:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 4) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Айнтрахт - Лион -:- Запланирован
22:00 Глазго Рейнджерс - РБ Лейпциг -:- Запланирован
22:00 Айнтрахт - Вест Хэм -:- Запланирован
Футбол (3 события из 5) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лилль - Монако -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Интер - Эмполи -:- Запланирован
22:00 Дженоа - Ювентус -:- Запланирован
Сейчас в эфире
12:30
Телемагазин
11:50
Бильярд. Cluster Cup. Львов

Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну

Росіянин як завжди не сказав нічого розумного
Бокс Профессиональный бокс
10:43
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Олександр Повєткін

Завершивший кар'єру боксера суперваговик Олександр Повєткін розповів в інтерв'ю YouTube-каналу USACHEV TV про переписку з Олександром Усиком (19-0, 13 КО) після вторгнення росії в Україну.

«Ми з ним переписувалися. Він, напевно, по-своєму налаштований. Я не знаю, чесно скажу. Не можу нічого поганого про нього сказати. Це його країна. Я сказав єдине: подивися, як на Донбасі, як у Луганську (росіянин розповсюджує пропаганду російських ЗМІ, - ред.). Що там робили, скільки там дітей загинуло ваших, українських... (від російських снарядів, - ред.). Як медалі з ветеранів зривали... Це нормально? Ви забули, хто війну виграв?

Але те, що Україна нам – братський народ, я говорю досі. Його дружина розповідала про братнє серце, але я ніколи такого не говорив. Я з нею ніколи не спілкувався. Я не можу сказати про неї нічого поганого, бо не знаю її. Саша - сильний і добрий боксер, добрий спортсмен. Нічого поганого про нього сказати не можу».

Нагадаємо, раніше олімпійський чемпіон з росії жорстко висловився про головного російського пропагандиста.

 

 

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Александр Поветкин Катерина Усик Александр Усик

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Альварес зробив заяву щодо бою з Усиком
Альварес зробив заяву щодо бою з Усиком
Бокс Профессиональный бокс
11:57
Мабуть він з'їхав зглузду. Альварес вірить у свою перемогу в можливому поєдинку з Усиком
Мабуть він з'їхав зглузду. Альварес вірить у свою перемогу в можливому поєдинку з Усиком
Бокс Профессиональный бокс
10:12
Джошуа: «Моя сегодняшняя цель – победить Усика нокаутом»
Джошуа: «Моя сегодняшняя цель – победить Усика нокаутом»
Бокс Профессиональный бокс
08:46
«Її можна любити навіть не дуже розуміючи» Жена Усика заинтриговала семейным снимком
«Її можна любити навіть не дуже розуміючи» Жена Усика заинтриговала семейным снимком
Бокс Профессиональный бокс
08:20
«Люди могут подумать, что я больной». Усик рассказал, что война в Украине даст ему дополнительную мотивацию на реванш с Джошуа
«Люди могут подумать, что я больной». Усик рассказал, что война в Украине даст ему дополнительную мотивацию на реванш с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
04 мая 17:32
Усик – о контракте на реванш с Джошуа: «Не хочу обманывать людей»
Усик – о контракте на реванш с Джошуа: «Не хочу обманывать людей»
Бокс Профессиональный бокс
04 мая 15:01

Новости: Бокс

Альварес зробив заяву щодо бою з Усиком
Альварес зробив заяву щодо бою з Усиком
Профессиональный бокс
11:57
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Профессиональный бокс
10:43
Мабуть він з'їхав зглузду. Альварес вірить у свою перемогу в можливому поєдинку з Усиком
Мабуть він з'їхав зглузду. Альварес вірить у свою перемогу в можливому поєдинку з Усиком
Профессиональный бокс
10:12
Джошуа: «Моя сегодняшняя цель – победить Усика нокаутом»
Джошуа: «Моя сегодняшняя цель – победить Усика нокаутом»
Профессиональный бокс
08:46
«Її можна любити навіть не дуже розуміючи» Жена Усика заинтриговала семейным снимком
«Її можна любити навіть не дуже розуміючи» Жена Усика заинтриговала семейным снимком
Профессиональный бокс
08:20
Офіційно. Джо Сміт проведе бій с Бетербієвим
Офіційно. Джо Сміт проведе бій с Бетербієвим
Профессиональный бокс
04 мая 22:58
Відомо хто замінить Хрговіча в бою з Чжилеєм
Відомо хто замінить Хрговіча в бою з Чжилеєм
Профессиональный бокс
04 мая 21:24
Мейвезер: «Хэйни ни за что не победить Камбососа в Австралии»
Мейвезер: «Хэйни ни за что не победить Камбососа в Австралии»
Профессиональный бокс
04 мая 18:30
«Люди могут подумать, что я больной». Усик рассказал, что война в Украине даст ему дополнительную мотивацию на реванш с Джошуа
«Люди могут подумать, что я больной». Усик рассказал, что война в Украине даст ему дополнительную мотивацию на реванш с Джошуа
Профессиональный бокс
04 мая 17:32
Все новости

Популярные новости

Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Бокс Профессиональный бокс
30 апреля 09:52
21
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Тема дня
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Спортивная гимнастика
02 мая 11:18
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
Футбол В Украине
30 апреля 11:08
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
Бокс Аматорский бокс
03 мая 10:59
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
Спортивная гимнастика
29 апреля 07:57
7
Поддержка в войне против рашизма? Фьюри на тренировке облачился в цвета украинского флага
Поддержка в войне против рашизма? Фьюри на тренировке облачился в цвета украинского флага
Бокс Профессиональный бокс
03 мая 08:45
2
Все новости