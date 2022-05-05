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Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Росіянин як завжди не сказав нічого розумного
10:43
Олександр Повєткін
Завершивший кар'єру боксера суперваговик Олександр Повєткін розповів в інтерв'ю YouTube-каналу USACHEV TV про переписку з Олександром Усиком (19-0, 13 КО) після вторгнення росії в Україну.
«Ми з ним переписувалися. Він, напевно, по-своєму налаштований. Я не знаю, чесно скажу. Не можу нічого поганого про нього сказати. Це його країна. Я сказав єдине: подивися, як на Донбасі, як у Луганську (росіянин розповсюджує пропаганду російських ЗМІ, - ред.). Що там робили, скільки там дітей загинуло ваших, українських... (від російських снарядів, - ред.). Як медалі з ветеранів зривали... Це нормально? Ви забули, хто війну виграв?
Але те, що Україна нам – братський народ, я говорю досі. Його дружина розповідала про братнє серце, але я ніколи такого не говорив. Я з нею ніколи не спілкувався. Я не можу сказати про неї нічого поганого, бо не знаю її. Саша - сильний і добрий боксер, добрий спортсмен. Нічого поганого про нього сказати не можу».
Нагадаємо, раніше олімпійський чемпіон з росії жорстко висловився про головного російського пропагандиста.
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