Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну

Олександр Повєткін

Завершивший кар'єру боксера суперваговик Олександр Повєткін розповів в інтерв'ю YouTube-каналу USACHEV TV про переписку з Олександром Усиком (19-0, 13 КО) після вторгнення росії в Україну.

Але те, що Україна нам – братський народ, я говорю досі. Його дружина розповідала про братнє серце, але я ніколи такого не говорив. Я з нею ніколи не спілкувався. Я не можу сказати про неї нічого поганого, бо не знаю її. Саша - сильний і добрий боксер, добрий спортсмен. Нічого поганого про нього сказати не можу».