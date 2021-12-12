Повелитель мемов. Усик испортил фото Фьюри и заставил британца пошутить про свои яйца

Боксеры мило пообщались перед боем Ломаченко и Комми

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Фото - Twitter/Carl Moretti

Нью-Йоркский Madison Square Garden традиционно собрал бомонд на крупном боксерском поединке. Для таких событий это обычное дело, иногда селебрити на трибунах затмевают самих боксеров, однако в этот раз, видимо, это не тот случай – Василий Ломаченко все же слишком большая звезда и бой против Ричарда Комми в его исполнении получился на загляденье.

Хотя кум и лучший друг Василия Александр Усик попытался это сделать. Чемпион мира в супертяжелом весе не пропускает бои Ломаченко и в этот раз тоже пожаловал в Нью-Йорк. И, конечно же, не смог не выделиться на фоне остальных гостей.

Перед боем на трибунах Усик заметил мощную фигуру своего вероятного соперника Тайсона Фьюри, который в это время мило позировал со своим промоутером Бобом Арумом.

Изначально «Цыганский король» не планировал посещать бой Ломаченко – Комми, но в эти дни как раз находился в Нью-Йорке на праздновании 90-летия Арума, поэтому не упустил возможность составить компанию промоутеру на ивенте.

Усик поступил в своем репертуаре – подкрался за спину и тоже немного попозировал на фото, развеселив фанатов.

«Усик – повелитель мемов», – восхищаются фанаты в комментариях. «Его нельзя ненавидеть! Он образец для подражания!» «I’m very feel». «Усик готов начать хаос».

Но, конечно же, большинство комментариев фанатов касаются возможного объединительного боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. После совместного фото боксеры обнялись и мило пообщались, но предмет разговора не смогли выяснить даже американские СМИ. Похоже, Фьюри был слегка удивлен ростом Усика, переоценив свои 216 сантиметров. «Цыганский король» всем своим видом показал предположение, что соперник встал на цыпочки.

Затем репортеры спросили у Фьюри, что он сказал Усику. Тот ответил в типичном для себя стиле:

«Чтобы он полизал мои яйца!»

Усика журналисты поймали уже после боя. В интервью FightHype украинец признался, что хотел бы сразиться с Фьюри, минуя реванш против Энтони Джошуа, но сейчас это не его дело.

«Все зависит от того, как договоримся. Сейчас это не мое дело. Хотел бы я, чтобы Джошуа отошел в сторону? Конечно! Это же минус ступенька, я разу буду драться за звание абсолюта».

Несмотря на то, что Усик никогда не говорит про «лизание яиц», он идеально умеет подходить к раскрутке боев со своим специфическим стилем. И, кажется, он уже начал это делать. Конечно, последнее слово останется за деньгами и их количеством и сопутствующего желания Джошуа отойти в сторону, но после встречи боксеров в Нью-Йорке паззл начал складываться – в поединке заинтересованы все стороны.

И Фьюри, и Усик понимают, что их бои против Уайта и Джошуа соответственно – это прожигание времени. Это лишняя ступенька, которую можно перешагнуть. И сейчас не понимает никто, зачем же тянуть с тем, чего хотят все.