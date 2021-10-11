Поветкин: «Думаю, Фьюри будет для Усика неудобным»

Россиянин прокомментировал возможный поединок между «Цыганским королем» и украинцем

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, россиянин Александр Поветкин в интервью YouTube-каналу «Ушатайка: Спорт-Экспресс» прокомментировал возможный поединок между обладателем титулов WBA/WBO/IBF украинцем Александром Усиком (19-0, 13 КО) и чемпионом WBC британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

По мнению российского ветерана, украинцу будет неудобно драться против Фьюри, однако он верит, что у Усика есть шансы на победу в этом поединке.

«В бою с Фьюри буду болеть за Усика. Думаю, технико-тактически Усик лучше Фьюри, но именно из-за своей корявости, из-за того, что он больше него, Тайсон будет для Александра неудобным. Но я считаю, что Усик сможет придумать разные ходы, построить свою тактику боя так, чтобы достойно выступить и выиграть этот поединок».

Тайсон Фьюри пожелал удачи Александру Усику в предстоящем реванше с Энтони Джошуа (24-2, 21 КО).