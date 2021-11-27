Костя Цзю: У Поветкина с Кличко была ошибочная тактика»
Поветкин: «Если честно, хотелось бы еще побоксировать»
Тем не менее, «Русский Витязь» не собирается возвращаться
09:40
Александр Поветкин / фото - boxingscene.com
Бывший регулярный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин признался «Спорт-Экспресс», что хочет продолжать заниматься боксом, несмотря на завершение профессиональной карьеры.
«Если честно, хотелось бы еще побоксировать. В каком смысле? В прямом. Хочется заниматься, хочется боксировать. Но посмотрим. В профессиональный бокс, наверное, я уже вряд ли. А для себя занимаюсь и буду заниматься. В зал буду ходить по-любому. Профессионально, наверное, все, а в зал буду ходить – общаться с ребятами, поддерживать молодежь – у нас много ребят талантливых, хороших, так что, я думаю, все впереди.
После ухода с ринга я постоянно находился... То лечился... В основном на лечении был. Что лечил? Сосуды. Коронавирус много задел. Много всяких старых болезней вылезли. Недавно совсем начал помаленьку делать пробежку. Потихоньку, думаю, перейду к тренировкам. Спарринги? Нет, я за это время не провел ни одного спарринга».
Александр Поветкин в будущем готов принять участие в выставочном поединке.