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Тема дняВыступали в финальной стадии ЧМ еще в ХХ веке, выиграли все матчи за последние 2 месяца. Что нужно знать о Шотландии, с которой Украине играть в стыках
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Поветкин: «Если честно, хотелось бы еще побоксировать»

Тем не менее, «Русский Витязь» не собирается возвращаться
Бокс Профессиональный бокс
09:40
Поветкин: «Если честно, хотелось бы еще побоксировать»
Александр Поветкин / фото - boxingscene.com

Бывший регулярный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин признался «Спорт-Экспресс», что хочет продолжать заниматься боксом, несмотря на завершение профессиональной карьеры.

«Если честно, хотелось бы еще побоксировать. В каком смысле? В прямом. Хочется заниматься, хочется боксировать. Но посмотрим. В профессиональный бокс, наверное, я уже вряд ли. А для себя занимаюсь и буду заниматься. В зал буду ходить по-любому. Профессионально, наверное, все, а в зал буду ходить – общаться с ребятами, поддерживать молодежь – у нас много ребят талантливых, хороших, так что, я думаю, все впереди.

После ухода с ринга я постоянно находился... То лечился... В основном на лечении был. Что лечил? Сосуды. Коронавирус много задел. Много всяких старых болезней вылезли. Недавно совсем начал помаленьку делать пробежку. Потихоньку, думаю, перейду к тренировкам. Спарринги? Нет, я за это время не провел ни одного спарринга».

Александр Поветкин в будущем готов принять участие в выставочном поединке.

Рене Тер Велде
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Александр Поветкин

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