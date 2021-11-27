Поветкин: «Если честно, хотелось бы еще побоксировать»

Александр Поветкин / фото - boxingscene.com

Бывший регулярный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин признался «Спорт-Экспресс», что хочет продолжать заниматься боксом, несмотря на завершение профессиональной карьеры.

После ухода с ринга я постоянно находился... То лечился... В основном на лечении был. Что лечил? Сосуды. Коронавирус много задел. Много всяких старых болезней вылезли. Недавно совсем начал помаленьку делать пробежку. Потихоньку, думаю, перейду к тренировкам. Спарринги? Нет, я за это время не провел ни одного спарринга».