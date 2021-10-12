Поветкин готов провести выставочный поединок: «Это нормальная тема»

Александр Поветкин / фото - boxingscene.com

Именитый российский ветеран супертяжелого веса Александр Поветкин в интервью YouTube-каналу «Sport24: Культура бития» заявил, что в будущем готов принять участие в выставочном поединке.

Готов ли я участвовать в выставочных боях? Будет видно, исходя из моего самочувствия. Почему бы и нет? Я думаю, что это нормально. Если хорошие условия предложат, то почему бы не подраться? Позаниматься, показать себя, заработать денег. Я считаю, что это нормальная тема.

С кем бы подрался? Трудно сказать. Мне все равно. Холифилд и Тайсон? Это крутые боксеры. Было бы интересно с ними побоксировать».