Поветкин готов провести выставочный поединок: «Это нормальная тема»
Именитый российский ветеран супертяжелого веса Александр Поветкин в интервью YouTube-каналу «Sport24: Культура бития» заявил, что в будущем готов принять участие в выставочном поединке.
«Я сейчас тренируюсь, стараюсь бегать, бой с тенью делать. Нужно поправить здоровье, чтобы начать тренироваться хорошо.
Готов ли я участвовать в выставочных боях? Будет видно, исходя из моего самочувствия. Почему бы и нет? Я думаю, что это нормально. Если хорошие условия предложат, то почему бы не подраться? Позаниматься, показать себя, заработать денег. Я считаю, что это нормальная тема.
С кем бы подрался? Трудно сказать. Мне все равно. Холифилд и Тайсон? Это крутые боксеры. Было бы интересно с ними побоксировать».
Александр Поветкин рассказал, что его обрадовала победа украинца Александра Усика (19-0, 13 KO) в бою против британца Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), которому «Русский Витязь» досрочно проиграл в 2018 году.
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