Поветкин: «Марко Хук – обезьяна, вести себя не умеет»
Российский супертяжеловес Александр Поветкин (36-2-1, 25 КО) назвал своего экс-соперника Марко Хука (42-5-1, 28 КО) одним из самых неприятных боксеров, с которыми ему приходилось встречаться. В феврале 2012 года «Русский Витязь» выиграл у немца раздельным решением судей. В интервью Известиям Александр признался, что это была одна из самых сложных побед.
«У меня не получается боксировать, когда меня выводят из себя. Есть такой боксер Марко Хук. Такой парень… Можно сказать, что он у меня вызывает злость и ненависть. Это плохо. Когда я с ним боксировал, у меня многое не получилось. Агрессия заставляет ошибаться, суетиться. Сразу только Хука вспомнил. Но были, конечно, и другие неприятные личности.
Если бы он меня ударил на пресс-конференции, то я ударил бы в ответ, даже не задумываясь. Даже не успел бы задуматься. Пресс-конференции — это шоу, кто-то рожи строит. Я нормально и спокойно к этому отношусь. Смысл реагировать на дурака? Все равно ему ничего не объяснишь. Обезьяна, себя вести не умеет. Чем раздражал? Своими выходками, своими поступками, высказываниями, бывает такое. А так, я спокойный человек, стараюсь ни с кем не конфликтовать».
27 марта состоится реванш Поветкина против Диллиана Уайта (27-1, 18 КО). XSPORT проведет онлайн-трансляцию поединка.