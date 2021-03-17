Поветкин: «Марко Хук – обезьяна, вести себя не умеет»

Александр Поветкин / фото - Известия

Российский супертяжеловес Александр Поветкин (36-2-1, 25 КО) назвал своего экс-соперника Марко Хука (42-5-1, 28 КО) одним из самых неприятных боксеров, с которыми ему приходилось встречаться. В феврале 2012 года «Русский Витязь» выиграл у немца раздельным решением судей. В интервью Известиям Александр признался, что это была одна из самых сложных побед.

Если бы он меня ударил на пресс-конференции, то я ударил бы в ответ, даже не задумываясь. Даже не успел бы задуматься. Пресс-конференции — это шоу, кто-то рожи строит. Я нормально и спокойно к этому отношусь. Смысл реагировать на дурака? Все равно ему ничего не объяснишь. Обезьяна, себя вести не умеет. Чем раздражал? Своими выходками, своими поступками, высказываниями, бывает такое. А так, я спокойный человек, стараюсь ни с кем не конфликтовать».