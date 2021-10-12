Поветкин: «После победы Усика над Джошуа я порадовался от чистого сердца»

«Русский Витязь» досрочно проиграл AJ в 2018 году

Фото: boxingscene.com

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин в интервью YouTube-каналу «Ушатайка: Спорт-Экспресс» рассказал, что его обрадовала победа украинца Александра Усика (19-0, 13 KO) в бою против британца Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), которому «Русский Витязь» досрочно проиграл в 2018 году.

«Трудно сказать, сможет ли Джошуа показать что-то новое в реванше. Сейчас увидим. Это непредсказуемое дело. Не знаю, если честно. Если провести хорошую работу над ошибками, то я думаю, что он что-то может сделать. Я ничего не хочу говорить насчет советов для него. Я не советчик. Во время их боя я не думал о том, не следовало ли мне драться с Джошуа, как Александр. Просто болел за Сашку и рад, что он победил. Усик в первом тяжелом дивизионе весил под 100 килограммов. Он в своем весе все выиграл, всех победил и перешел в другую весовую категорию. И там побеждает, стал чемпионом мира. Я за Усика радовался. Порадовался после его победы от чистого сердца. Молодец».

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) пожелал удачи Александру Усику в предстоящем реванше с Энтони Джошуа.