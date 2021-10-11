Поветкин: «Сможет вернуться Уайлдер или нет зависит только от него»

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Бывший чемпион мира в супертяжелом, россиянин Александр Поветкин в интервью YouTube-каналу «Ушатайка: Спорт-Экспресс» рассказал, что поддерживал обладателя титула WBC британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) в поединке с американцем Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО).

Сможет вернуться Уайлдер или нет, зависит только от него. А в каком он эмоциональном состоянии, я не могу знать. Уайлдер – хороший, бьющий боксер, но видите, как в жизни бывает. Я не берусь рассуждать, был он переоцененным или нет. Трудно сказать. Я думаю, он хороший, сильный боксер с мощным ударом, но Фьюри оказался сильнее.

Почему я болел за Фьюри? А за кого еще? Я болею за него просто так. Я не буду говорить другого. Зачем? Конечно, в свое время бой с Уайлдером был бы интересным для меня. Интересно было бы с ним побоксировать. Но, в принципе, я в жизни ни о чем не жалею. Как получилось, так получилось. Что сделаешь?».