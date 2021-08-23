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Поветкин вспомнил о годовщине победы над Уайтом: «Благодарю всех и каждого»

«Русский Витязь» не забыл об одном из самых успешных поединков в своей карьере
Бокс Профессиональный бокс
14:25
Поветкин вспомнил о годовщине победы над Уайтом: «Благодарю всех и каждого»
Фото: boxingscene.com

Бывший регулярный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе Александр Поветкин не забыл о годовщине одной из самых громких побед в своей карьере.

22 августа 2020 года россиянин устроил громкий апсет, досрочно победив британца Диллиана Уайта (28-2, 19 КО) и завоевав титул временного чемпиона мира по версии WBC. Уайт держал бой под контролем и в четвертом раунде дважды отправил Поветкина на канвас, но в следующей трехминутке «Русский Витязь» донес сокрушительный апперкот с левой руки, которым наглухо вырубил оппонента.

«Воспоминания/архив 22.08.2020. Благодарю всех и каждого!».

Александр Поветкин объявил о завершении карьеры.

Рене Тер Велде
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Теги

Александр Поветкин Диллиан Уайт

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