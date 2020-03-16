Цзю дал прогноз на грядущий реванш Поветкина и Уайта
Поветкин высказался о боях против Усика или Гассиева
Россиянин сосредоточен на Уайте
12:40
Александр Поветкин / фото - Известия
Российский супертяжеловес Александр Поветкин (36-2-1, 25 КО) высказался о возможных поединках против Александра Усика (18-0, 13 КО) или Мурата Гассиева (27-1, 20 КО). Россиянин заявил, что, в случае хорошего финансового предложения, готов рассмотреть подобные бои.
«Вряд ли. Много с кем есть боксировать. Я не рвусь к таким боям. Если, конечно, скажут, давай, дадут хорошие деньги, то придется боксировать, а так я не стремлюсь к боям с ними».
Поветкин ранее назвал самого неприятного соперника в карьере.
27 марта «Русский Витязь» проведет реванш против Диллиана Уайта (27-2, 18 КО). Следите за трансляцией поединка на XSPORT.