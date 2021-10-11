Поветкин заявил, что Усик в бою с Джошуа впечатлил его больше, чем Фьюри в поединке с Уайлдером

Россиянин признался, что выступление украинца произвело на него сильное впечатление

Александр Усик / фото - boxingscene.com Титулованный российский ветеран супертяжелого веса Александр Поветкин в интервью YouTube-каналу «Ушатайка: Спорт-Экспресс» признался, что выступление Александра Усика (19-0, 13 KO) в бою с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) произвело на него более сильное впечатление, что победа Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) в трилогии с Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО). «Я наблюдаю за поединками в супертяжелом весе без особых эмоций. Просто интересные, хорошие бои были. Конечно, я скучаю по боксу. Интересные, достойные бои, и Александр Усик – молодец. Мне понравилось, как он отбоксировал. Тайсон Фьюри бился с Уайлдером – тоже интересный, красивый бой. Больше всего меня в этих поединках впечатлил Александр Усик. Считаю ли я его сильнейшим в супертяжелом весе? Трудно сказать. Тайсон Фьюри – неудобный, корявый, непредсказуемый парень. Не знаю. Бокс такая штука… Время покажет». Тайсон Фьюри пожелал удачи Александру Усику в предстоящем реванше с Энтони Джошуа.

Рене Тер Велде