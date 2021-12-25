Хэйни надеется побороться за звание чемпиона мира по версии WBC
Появились первые изображения пояса, который в WBC сделали специально для Украины
Титул поможет продвижению наших боксеров в рейтингах Совета
15:40
19 декабря небитый украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (19-0, 16 КО) вместе со своим тренером Джеймсом Али Баширом и президентом WBC Ukraine Николем Ковальчуком посетили город Киверцы Волынской области.
В местной церкви Сиренко, Ковальчук и Башир показали пояс WBC Ukraine.
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