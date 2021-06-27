«Поздравляю, жирдяй». Редкач забавным фото потроллил Дэвиса после завоевания очередного чемпионского пояса

Джервонта добыл 24 победу нокаутом в 25 поединках на профи ринге

Редкач и Дэвис / Фото: instagram.com/ivan_redkach_11

Джервонта Дэвис (25-0, 24 KO) добыл победу нокаутом в поединке первого полусреднего веса за титул WBA у Марио Барриоса (26-1, 17 KO) и стал чемпионом в трех весовых категориях одновременно.



Украинский полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) в своем Facebook потроллил американца, с которым у него непростые отношения:

Джервонта Дэвис. Поздравляю, жирдяй

Дэвис заявил, что победа над Барриосом далась ему непросто.