Луис Ортис отказался от боя с Хрговичем и возможности встретиться с Усиком
Прайс назвал имена двух боксеров, которые могут победить Усика
У Александра был шанс выйти в ринг против каждого из них
11:11
Дэвид Прайс / фото - Getty Images
Известный британский супертяжеловес Дэвид Прайс в интервью порталу talkSPORT назвал имена двух боксеров, которые могут победить чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО).
«Единственный человек, который, как мне кажется, способен победить Усика – некоторые могут посмеяться над этим - это, естественно, Тайсон Фьюри, поскольку он нестандартно ищет способ одержать победу. Это не бокс по учебнику, который может прочитать хорошо обученный боец. Его бойцовский стиль уникален.
Еще один человек, обладающий похожим стилем, и у которого есть отличный мотор, – это Джо Джойс. Я думаю, что он может доставить Усику проблем за счет габаритов, силы, кондиций и нестандартной манеры ведения боя, даже в плане нанесения ударов.
Помимо Усика и Фьюри, есть только два человека, которые не знают горечи поражений после любительской карьеры. Но мне кажется, что Фьюри каждый раз находит способ победить, и я ставлю на него».
Напомним, Луис Ортис отказался от боя с Хрговичем и возможности встретиться с Усиком.
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