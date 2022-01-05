Прайс назвал имена двух боксеров, которые могут победить Усика

Дэвид Прайс / фото - Getty Images

Известный британский супертяжеловес Дэвид Прайс в интервью порталу talkSPORT назвал имена двух боксеров, которые могут победить чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО).

Еще один человек, обладающий похожим стилем, и у которого есть отличный мотор, – это Джо Джойс. Я думаю, что он может доставить Усику проблем за счет габаритов, силы, кондиций и нестандартной манеры ведения боя, даже в плане нанесения ударов.

Помимо Усика и Фьюри, есть только два человека, которые не знают горечи поражений после любительской карьеры. Но мне кажется, что Фьюри каждый раз находит способ победить, и я ставлю на него».