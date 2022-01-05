Прайс: «Усик слишком вариативный и остроумный для Джошуа»

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Британец Дэвид Прайс не верит, что его соотечественнику Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) удастся выиграть в реванше с украинцем Александром Усиком (19-0, 13 КО).

Прайса цитиурет портал talksport.com:

Я думаю, Усик слишком вариативный, слишком остроумный, как будто он все время на шаг впереди, словно он всегда думает на 2-3 шага вперед. Не думаю, что Джошуа сможет с этим совладать».