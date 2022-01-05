Прайс назвал имена двух боксеров, которые могут победить Усика
Прайс: «Усик слишком вариативный и остроумный для Джошуа»
Британец уверен, что украинец – едва ли не самый неудобный соперник для AJ из всех возможных
19:30
Фото: boxingscene.com
Британец Дэвид Прайс не верит, что его соотечественнику Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) удастся выиграть в реванше с украинцем Александром Усиком (19-0, 13 КО).
Прайса цитиурет портал talksport.com:
«Нет, только не с Усиком. Думаю, Усик его уже просчитал. У каждого бойца есть соперник с таким стилем, над которым можно взять верх только при большой удаче. Притом тебе не просто должно повезти, твой соперник также должен ошибаться, а я не думаю, что Усик – тот, кто может допустить роковую ошибку и попасть под нокаутирующий удар Энтони Джошуа.
Я думаю, Усик слишком вариативный, слишком остроумный, как будто он все время на шаг впереди, словно он всегда думает на 2-3 шага вперед. Не думаю, что Джошуа сможет с этим совладать».
Энтони Джошуа усердно готовится к реваншу с Александром Усиком.
Комментарии 0