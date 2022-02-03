Бой Фьюри и Усика – самый ожидаемый в 2022 году по версии авторитетного журнала The Ring
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
Чемпион WBC отреагировал на топ самых ожидаемых боев от The Ring
01 февраля 13:35
Фото: boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в своем Twitter отреагировал на список самых ожидаемых боев в 2022-м году от The Ring:
Представьте, если бы удалось организовать такой кард.
Imagine if this card could be made https://t.co/eWFjN0toRh— TYSON FURY (@Tyson_Fury) January 31, 2022
Напомним, что промоутер «Цыганского короля» заявил, что одной из причин срыва боя за «абсолюта» является и Александр Усик (19-0, 13 KO).
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