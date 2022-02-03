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«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком

Чемпион WBC отреагировал на топ самых ожидаемых боев от The Ring
Бокс Профессиональный бокс
01 февраля 13:35
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
Фото: boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в своем Twitter отреагировал на список самых ожидаемых боев в 2022-м году от The Ring:

Представьте, если бы удалось организовать такой кард.

Напомним, что промоутер «Цыганского короля» заявил, что одной из причин срыва боя за «абсолюта» является и Александр Усик (19-0, 13 KO).

Олег Шумейко-младший
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(Голосов: 4)

Теги

Тайсон Фьюри

Комментарии 15

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3 февраля 2022г. 11:30
У мене питання до спорт юа, а ви дійсно юа чому публікації весь час російською, для чого мені ті незручності чому я маю перекладати статтю щоб її прочитати.
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2 февраля 2022г. 18:55
Фьюри,убей этого калаборанта
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2 февраля 2022г. 19:32
Ну ты и лошара Игорек
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2 февраля 2022г. 20:20
Мелкого  пацан )💯
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2 февраля 2022г. 20:20
Мелкого  пацан
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2 февраля 2022г. 16:20
Да боится, он большой, а Усик шустрый.
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2 февраля 2022г. 10:53
Это тебе повезлоТайсон походиш ещё  [censored] , бой с Усиком будет так, это ты бежиш за машиной и всё сил уже нет и отстать нехочеться а бежать тебе осталось ещё три раза постолькоже
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2 февраля 2022г. 18:53
Я очень жалею,что этот бой не состоялся, Фьюри отбил бы ,или вправил мозги этому калаборанту Усику, Фьюри,я украинец и прошу тебя  ,убей эту продажные гниду
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2 февраля 2022г. 20:22
Да 💯
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2 февраля 2022г. 21:08
Ты чмо нехорошее! Выйди на ринг и  покажи чего стоишь прыгун Хренов.Усик гениальный боксер и не вам утырки его судить!
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2 февраля 2022г. 21:17
Усик прославляет Украину, а ты,гнида только тявкать мастер.
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3 февраля 2022г. 08:41
Еблан косорылый!
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3 февраля 2022г. 09:21
Игорек так красиво выразиться действительно мог толька щірий українец
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3 февраля 2022г. 11:08
Ти не українець, ти гнида продажная,українці добрі, розумні.А що ти мелеш?
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3 февраля 2022г. 11:15
Ти не українець,ти гнида продажная польська - мадьярская. Українці розумні,добрі. А що ти верзешь? Не ганьби мою Україну,бидло.
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