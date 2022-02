«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком

Фото: boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в своем Twitter отреагировал на список самых ожидаемых боев в 2022-м году от The Ring:



Imagine if this card could be made https://t.co/eWFjN0toRh