Менеджер Паркера: «Если бы я ставил свой дом, то снова бы выбрал бы Усика в реванше с Джошуа»
Претендент для Усика? Хирн рассказал о следующем поединке Паркера
Новозеландец может встретится с Филипом Хрговичем
20:20
Джозеф Паркер / фото - boxingscene.com
Британский промоутер Эдди Хирн назвал вариант, согласно которому новозеландец Джозеф Паркер (30-2, 21 КО) уже в следующем поединке оспорит звание официального претендента на пояс IBF, ныне принадлежащий украинцу Александру Усику (19-0, 13 КО).
Соперником Джозефа в таком случае станет хорват Филип Хргович (14-0, 12 КО).
«Джозеф Паркер хочет еще один бой за титул в супертяжелом весе. Да, есть очередь таких же желающих, но он в очень хорошей позиции. Возможно, далее будет отборочный бой от IBF против Филипа Хрговича. А может и хороший отдых.
В любом случае, его карьера дышит полной грудью, и Джозеф Паркер продолжает погоню за вторым титулом. Для него это было просто идеальное завершение 2021 года».
Джозеф Паркер рассказал, с кем готов встретиться в следующем поединке.
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