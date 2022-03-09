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Претендент для Усика определится в андеркарде с главным поединком шоу Канело против россиянина

Победитель сражения – Хрговича и Чжилея станет обязательным претендентом по линии IBF
Бокс Профессиональный бокс
09 марта 15:20
Претендент для Усика определится в андеркарде с главным поединком шоу Канело против россиянина
Фото: Boxing Scene

Поединок Филипа Хрговича (14-0, 12 KO) и Чжана Чжилея (23-0-1, 18 KO) получил дату, сообщает boxingscene.com.

Хорват и китаец, которые сразятся за звание претендента по линии IBF – поясом федерации владеет Александр Усик (19-0, 13 KO) – сразятся 7 мая в Лас-Вегасе на вечере бокса, хедлайнерами которого станут Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO) и Дмитрий Бивол (19-0, 11 KO).

Отметим, что украинец из-за нападения россии не знает, когда сможет вернуться в ринг.

Олег Шумейко-младший
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Филип Хргович Чжан Чжилей

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