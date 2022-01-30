Претендент на нокаут года! Полулегковес завоевал первую досрочную победу – уничтожил соперника боковыми и едва не завязал в канатах

Вторая победа в профи для Каррингтона

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В андрекарде вечера бокса в США с главным боем Робсон Консейсао (17-1, 8 KO) – Хавьер Мартинес (17-1, 11 KO) прошел яркий бой полулегкого веса.



Брюс Каррингтон (2-0, 1 KO) завоевал вторую победу на профи ринге, во втором раунде нокаутировав Стивена Брауна (1-1, 1 KO).

Американец владел заметным преимуществом и смог завершить бой досрочно. Во втором раунде поединка Браун уже с трудом справлялся с ударами Каррингтона, который, почувствовав запах крови, пошел в наступление. Брюс связывал в комбинации боковые с апперкотами и повалил соперника на настил. Каррингтон едва не завязал соперника в канатах, которые впоследствии спасли Стивена от падения за ринг.

Напомним, что в данном ивенте четвертую победу завоевал внук Мухаммеда Али.