Претендент на титул Усика: «Мне нужен приличный соперник, чтобы подготовиться к украинцу»

Джойс заявил, что не будет искать проходного боя перед сражением за пояс

Джо Джойс / Фото: Boxing Scene

Обязательный претендент по линии WBO в супертяжелом весе Джо Джойс (13-0, 12 KO) заявил в интервью Youtube каналу Behind The Gloves, что до титульного поединка с победителем боя Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) он хочет оставаться активным:



Луис Ортис – один из возможных соперников. Но пока никакой точной информации. Очевидно, что я являюсь обязательным претендентом на пояс WBO, так что мне нужен приличный соперник. Чтобы оставаться в деле перед большими боями. Это должен быть правильный оппонент.

Также Джойс объяснил, какую ошибку Джошуа сделал в первом сражении с Усиком.