Претендент на титул Усика: «Я стану чемпионом мира в супертяжелом весе»

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Шведский супертяжеловес Роберт Хелениус (31-3, 20 КО) рассказал о желании провести бои против чемпионов мира в хэвивейте Александра Усика (19-0, 13 КО) и Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО). Слова 37-летнего боксера приводит Sky Sports:

Я в своей лучшей форме с 2011 года. Думаю, в своем последнем бою показал, что когда я здоров, то могу победить любого и являюсь одним из лучших тяжеловесов мира.

Оставляю эти решения на усмотрение своей команды, но я выиграл бой-элиминатор WBA у Ковнацки, так что, вероятно, должен быть следующим соперником Усика.

Я всегда мечтал выиграть титул чемпиона мира. На данный момент я настолько мотивирован, что не чувствую, что кто-то может победить меня.

Усик или Фьюри, готов драться с обоими. Я бы с радостью столкнулся с ними в их родных странах.

Но, как я показал в своих последних двух поединках, путешествия для меня не проблема. Честно говоря, Европа, наверное, удобнее для меня, чем США.

Здесь, в Финляндии, было бы вообще здорово. Я счастлив, что вышел на тот уровень, на котором меня многие не ожидали увидеть.

Одно могу сказать вам: я стану чемпионом мира в супертяжелом весе для своей семьи, своей страны и для себя».