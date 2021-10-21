Претендент на титул Усика: «Я стану чемпионом мира в супертяжелом весе»
Шведский супертяжеловес Роберт Хелениус (31-3, 20 КО) рассказал о желании провести бои против чемпионов мира в хэвивейте Александра Усика (19-0, 13 КО) и Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО). Слова 37-летнего боксера приводит Sky Sports:
«Я доволен своим боем против Ковнацки, но знаю, что могу выступить еще лучше.
Я в своей лучшей форме с 2011 года. Думаю, в своем последнем бою показал, что когда я здоров, то могу победить любого и являюсь одним из лучших тяжеловесов мира.
Оставляю эти решения на усмотрение своей команды, но я выиграл бой-элиминатор WBA у Ковнацки, так что, вероятно, должен быть следующим соперником Усика.
Я всегда мечтал выиграть титул чемпиона мира. На данный момент я настолько мотивирован, что не чувствую, что кто-то может победить меня.
Усик или Фьюри, готов драться с обоими. Я бы с радостью столкнулся с ними в их родных странах.
Но, как я показал в своих последних двух поединках, путешествия для меня не проблема. Честно говоря, Европа, наверное, удобнее для меня, чем США.
Здесь, в Финляндии, было бы вообще здорово. Я счастлив, что вышел на тот уровень, на котором меня многие не ожидали увидеть.
Одно могу сказать вам: я стану чемпионом мира в супертяжелом весе для своей семьи, своей страны и для себя».
37-летний Хелениус – довольно известный боксер, на котором пару лет назад едва не поставили крест, однако две победы над польским проспектом Адамом Ковнацки вернули шведа в элиту супертяжелого веса.
Ранее промоутер Усика Александр Красюк подтвердил, что Хелениус претендует на бой против его клиента.
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