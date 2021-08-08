Претендент на титул WBC: «Если Усик будет грамотно работать на ногах и перестреливать Джошуа, то у него все получится»

Российский тяжеловес высказался о предстоящем мегафайте супертяжей

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Обязательный претендент на титул WBC в первом тяжелом весе Алексей Папин (13-1, 12 KO) в интервью «БОКС ТВ» взвесил шансы Александра Усика (18-0, 13 KO) в поединке с обладателем титулов WBO/WBA/IBF/IBO в хэвивейте Энтони Джошуа (24-1, 22 KO):



Конечно же буду за Сашу болеть! А если рассуждать объективно, я думаю, что здесь 50 на 50. Саша очень хитрый, очень грамотный парень, и мне кажется, он может перебоксировать Джошуа, потому что Джошуа не летит. Допустим, если бы у него был бой с Уайлдером, то с ним Усику было бы сложнее боксировать, на мой взгляд. Потому что Уайлдер летит с ударами, и он бы ломал этим технику Усика. Тогда как Джошуа будет стараться боксировать, ну и, возможно, массой давить, но если Саша будет грамотно работать на ногах, грамотно перестреливать его, то я думаю, что у него все получится.

Отметим, что Усика к бою за четыре пояса будет готовить Анатолий Ломаченко.