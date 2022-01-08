Претенденту на пояс Усика надоело, что его избегают – предоставьте соперника или дайте вырубить чемпиона

Филип Хргович / Фото: Matchroom

Хорватский нокаутер Филип Хргович (14-0, 12 KO) заявил в интервью iFL TV, что уже готов к титульному поединку:



Вероятно, до боя за титул мне следует провести один или несколько боев. Я вырублю любого, кто станет напротив меня. Я верю, что стану чемпионом мира. Любой, кто выйдет со мной в ринг, будет избит.

Если IBF завтра оповестит, что не могут найти мне соперника, и дадут мне статус обязательного претендента, бой с Усиком или Джошуа через несколько месяцев – я готов.