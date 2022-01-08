Хрговичу хотят организовать бой с Чжилеем
Претенденту на пояс Усика надоело, что его избегают – предоставьте соперника или дайте вырубить чемпиона
Из топ-15 рейтинга IBF есть возможность подраться лишь с китайцем
08 января 07:30
Филип Хргович / Фото: Matchroom
Хорватский нокаутер Филип Хргович (14-0, 12 KO) заявил в интервью iFL TV, что уже готов к титульному поединку:
С одной стороны мне приятно, что меня избегают. Но с другой – я ведь так не могу расти. Мне нужно поднять уровень оппозиции. Я хочу большой бой, хочу заявить о себе, чтобы больше людей обо мне узнали. Я верю в свои способности, верю, что способен побеждать.
Вероятно, до боя за титул мне следует провести один или несколько боев. Я вырублю любого, кто станет напротив меня. Я верю, что стану чемпионом мира. Любой, кто выйдет со мной в ринг, будет избит.
Если IBF завтра оповестит, что не могут найти мне соперника, и дадут мне статус обязательного претендента, бой с Усиком или Джошуа через несколько месяцев – я готов.
Напомним, что от поединка с Хрговичем уже отказались Джозеф Паркер (30-2, 21 KO) и Луис Ортис (33-2, 28 KO), а единственным вариантом из топ-15 рейтинга IBF остается китайский супертяж.