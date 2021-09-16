Следующий бой Далакяна уйдет на промоутерские торги
Претендент проходит восстановление? Стали известны сроки следующего поединка Далакяна
Чемпион WBA не выходил в ринг с февраля минувшего года
15:36
Арман Далакян / Фото - FacebookВице-президент Union Boxing Promotions Дмитрий Елисеев рассказал об организации поединка чемпиона мира мира по версии WBA в наилегчайшем дивизионе украинца Артема Далакяна (20-0, 14 КО) с временным обладателем титула Луисом Консепсьоном (39-8, 28 КО). Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании.
«Из наших источников нам известно, что Луис Консепсьон восстанавливается после травмы, таким образом они пытаются оттянуть дату боя, зная, что наш чемпион уже приступил к подготовке. После 27 сентября наши планы в отношении боя станут реально понятны. Скорее всего, бой может состоятся с 12 ноября по 26 декабря 2021 года».
Свой последний поединок Далакян провел в феврале 2020 года, единогласным решением судей выиграв у венесуэльца Хосбера Переса (17-2).
Ранее стало известно, что промоутерские торги по поводу поединка Далакян – Консепсьон назначены на 27 сентября.