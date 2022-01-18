Президент Probellum: «Мы очень рады подписать контракт с Рогавой»

Ричард Шафер считает, что следующий год станет ключевым для украинца

Фото: Prosport

Президент промоутерской компании Probellum Ричард Шафер доволен, что им удалось подписать украинского супертяжеловеса Цотне Рогаву (1-0, 1 КО). Слова Шафера приводит Boxing Scene:

«Цотне много лет проявлял свои фантастические способности в единоборствах. Мы очень рады подписать с ним контракт. В прошлом году он продемонстрировал привлекательный стиль во время своего профессионального дебюта, и мы с нетерпением ждем его развития и роста. Мы ожидаем, что 2022 год станет ключевым для Рогавы, поскольку он продемонстрирует свои боксерские способности фанатам по всему миру».

Probellum также представляет интересы Тараса Шелестюка, а недавним их подписанием стал олимпийский чемпион Эберт Консайсау Соуза, который завоевал золотую медаль Токио-2020 после спорного решения рефери в поединке с Александром Хижняком.

Напомним, что дебют в профи Рогава провел в шоу USYK-17 Promotions. Цотне в первом же раунде нокаутировал соперника.