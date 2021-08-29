Тейлор: «Пакьяо выглядел старым в бою с Угасом»
Президент Showtime о поражении Пакьяо в бою с Угасом: «Мэнни не постарел, он просто дрался сумбурно»
Стивен Эспиноза прокомментировал чемпионский поединок
14:50
Фото: skysports.com
Президент телеканала Showtime Стивен Эспиноза прокомментировал чемпионский поединок бойцов полусреднего веса (до 66.7 кг) Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) и Йордениса Угаса (27-4, 12 КО), который состоялся на прошлых выходных в Лас-Вегасе.
Эспинозу цитирует ресурс boxingnews24.com:
«Мэнни, без сомнений, легенда, и мне было приятно увидеть, что он все еще способен выступать на высшем уровне. Лично у меня смешанные чувства. Я не считаю, что он постарел, однако он дрался сумбурно.
Угас же вышел на бой с действительно поставленным планом и показал себя дисциплинированным бойцом. Его стиль и комплекция подходили под этот план. Он высок, последователен и терпелив. Да, он не самый большой панчер, но это и не требуется, если вы умеете контратаковать».
Абсолютный чемпион мира Джош Тейлор (18-0, 13 KO) был расстроен выступлением Мэнни Пакьяо в бою против Йордениса Угаса.