Президент Showtime о поражении Пакьяо в бою с Угасом: «Мэнни не постарел, он просто дрался сумбурно»

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Президент телеканала Showtime Стивен Эспиноза прокомментировал чемпионский поединок бойцов полусреднего веса (до 66.7 кг) Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) и Йордениса Угаса (27-4, 12 КО), который состоялся на прошлых выходных в Лас-Вегасе.

Эспинозу цитирует ресурс boxingnews24.com:

Угас же вышел на бой с действительно поставленным планом и показал себя дисциплинированным бойцом. Его стиль и комплекция подходили под этот план. Он высок, последователен и терпелив. Да, он не самый большой панчер, но это и не требуется, если вы умеете контратаковать».