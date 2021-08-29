Дэвис планирует до конца года подраться в легком весе
Президент Showtime высказался о возможности боя Дэвиса и Турмана
Стивен Эспиноза прокомментировал слухи о том, что «Танк» отправится покорять полусредний дивизион
12:50
Джервонта Дэвис / фото - boxingscene.com
Президент телеканала Showtime Стивен Эспиноза прокомментировал недавно появившиеся слухи о том, что американский легковес и нокаутер Джервонта Дэвис (25-0, 24 КО) в скором будущем отправится покорять полусредний дивизион (до 66.7 кг).
По мнению Эспинозы, Турман окажется слишком большим для «Танка» при встрече.
Эспинозу цитирует портал boxingnews24.com:
«Да, я слышал об этом. Но Турман - большой полусредневес. Этот бой не имеет смысла, просто исходя из-за разницы в антропометрии бойцов.
Об этом забавно рассуждать, но в действительности же я скажу «нет».
Джервонта Дэвис планирует до конца года подраться в легком весе.
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