Президент Showtime высказался о возможности боя Дэвиса и Турмана

Стивен Эспиноза прокомментировал слухи о том, что «Танк» отправится покорять полусредний дивизион

Джервонта Дэвис / фото - boxingscene.com

Президент телеканала Showtime Стивен Эспиноза прокомментировал недавно появившиеся слухи о том, что американский легковес и нокаутер Джервонта Дэвис (25-0, 24 КО) в скором будущем отправится покорять полусредний дивизион (до 66.7 кг).

По мнению Эспинозы, Турман окажется слишком большим для «Танка» при встрече.

Эспинозу цитирует портал boxingnews24.com:

«Да, я слышал об этом. Но Турман - большой полусредневес. Этот бой не имеет смысла, просто исходя из-за разницы в антропометрии бойцов. Об этом забавно рассуждать, но в действительности же я скажу «нет».

Джервонта Дэвис планирует до конца года подраться в легком весе.