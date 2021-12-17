Фьюри: «Усик снова побьет Джошуа в их реванше»
Президент Top Rank: «Фьюри сказал нам, что хочет драться до марта»
Тодд Дюбеф – о возможном поединке «Цыганского короля» с Уайтом
09:51
Тайсон Фьюри / Фото - japantimes.co.jpПрезидент промоутерской компании Top Rank Тодд Дюбеф высказался относительно организации поединка между его подопечным, чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) и Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО).
Цитирует Дюбефа skysports.com.
По словам Тодда, «Цыганский король» поставил ультиматум, согласно которому, он должен провести следующий бой до марта.
«В этом противостоянии есть смысл. Мы сейчас работает с Тайсоном, чтобы он следующий бой провел у себя на родине. Фьюри сказал нам, что хочет драться до марта. Тайсону действительно все равно, кто станет его соперником. Так что мы собираемся провести его поединок в первом квартале следующего года в Великобритании, и Уайт стал бы отличный вариантом. Мы хотим завершить эту сделку, как можно быстрее».
Накануне со-промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен рассказал, когда и где может пройти поединок его подопечного и Уайта.