Президент Top Rank: «Ломаченко нужен бой с Камбососом – он хочет вернуть свои титулы»

Василий Ломаченко / Фото: ESPN

Президент Top Rank Тодд Дюбеф рассказал об амбициозных планах Василия Ломаченко (16-2, 11 KO):



Лома – образец многих вещей в спорте. Он появился на радарах агрессивно – уже во втором бою дрался за титул. Он не смотрит на неудачу как на снижение собственной ценности. Он видит в поражение возможность еще один шаг до возвращения обратно на вершину.

В 2021 он провел два невероятных боя и никого не избегал. «Хай-Тек» хочет вернуть свои титулы.