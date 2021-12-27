Промоутер Ломаченко: «Если бы я организовывал бой Лопес – Камбосос, Теофимо не был бы близок к смерти»
Президент Top Rank: «Ломаченко нужен бой с Камбососом – он хочет вернуть свои титулы»
Дюбеф назвал украинца примером для подражания
10:16
Василий Ломаченко / Фото: ESPN
Президент Top Rank Тодд Дюбеф
рассказал об амбициозных планах Василия Ломаченко (16-2, 11 KO):
Ломаченко дал нам понять, как и своей команде, что ему нужен бой с Камбососом. Мы пытаемся обсудить с представителями Джорджа возможность провести бой в первой половине года.
Лома – образец многих вещей в спорте. Он появился на радарах агрессивно – уже во втором бою дрался за титул. Он не смотрит на неудачу как на снижение собственной ценности. Он видит в поражение возможность еще один шаг до возвращения обратно на вершину.
В 2021 он провел два невероятных боя и никого не избегал. «Хай-Тек» хочет вернуть свои титулы.
Напомним, что ранее Ломаченко отправил свои олимпийские медали в Россию.