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Президент Top Rank рассказал, как обстоят дела с организацией боя Ломаченко – Камбосос

Тодд Дюбеф назвал ориентировочные сроки поединка
Бокс Профессиональный бокс
18:25
Президент Top Rank рассказал, как обстоят дела с организацией боя Ломаченко – Камбосос
Василий Ломаченко / фото - boxingscene.com

Тодд Дюбеф, президент промоутерской компании Top Rank, в интервью Boxing Social поделился последними данными по поводу потенциального поединка Василия Ломаченко (16-2, 11 KО) против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 KО).

«Мы надеемся, что Ломаченко – главный кандидат на бой с Камбососом. Джордж и его команда оценивают предложения. Я думаю, что мы находимся в достойном положении. Лома хочет вернуть свои титулы. Это его цель, и мы пытаемся устроить бой.

Если этот поединок состоится, то думаю, что примерно в начале июня. Я считаю, что это великолепный бой. Нет ничего неправильного в том, чтобы увидеть Ломаченко на ринге, ведь он очень умный. То, как он двигается, – это всегда прекрасно».

Роберт Гарсия убежден, что Джордж Камбосос выберет бой с Василием Ломаченко.

Рене Тер Велде
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