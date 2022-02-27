Президент Top Rank рассказал, повлияет ли нападение россии на Украину на шансы Ломаченко получить бой с Камбсосом

Дюбеф заявил, что будут приложены все усилия чтобы добиться цели украинца

Фото: fightnews.info

Президент Top Rank Тодд Дюбеф высказался о потенциальном поединке Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) с Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO).



Очевидно, что в Украине сейчас происходят трагические события. Top Rank, кажется, пытается завершить сделку на бой Ломаченко с Камбососом. Похоже, что Ломаченко – главный фаворит на поединок. Какие последние новости?

Мы надеемся, что он главный фаворит. Команда Камбососа просчитывает предложения. Мы думаем, что у нас приличная позиция. Лома хочет завоевать те титулы обратно. Он считает, что не проиграл Теофимо и хочет вернуть все обратно. Это его цель, и мы пытаемся это обеспечить. Я думаю, если это случится, то это будет где-то в начале июня. И я думаю, что это блестящий поединок. Знаете, нет ничего плохого в том, чтобы увидеть Ломаченко в ринге, потому что он такой умный. И то, как он двигается в ринге, – это всегда прекрасно.

Напомним, что «Хай-Тека» поддали жесткой критике после сомнительного поста о событиях в Украине.