Президент Top Rank: «Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут, как минимум, один бой»

Тайсон Фьюри / фото - Getty Images

Президент промоутерской компании Top Rank Тодд Дюбеф заявил, что с удовольствием бы посмотрел бой чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) и экс-лидера супертяжелого веса Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). Цитирует Дюбефа портал Sky Sports.

Думаю, Фьюри и Джошуа проведут как минимум один поединок, потому что этого хотят люди. Если Джошуа и Усик проведут реванш, и Усик снова будет выглядеть невероятно, тогда публика, наверное, скажет: «Мы хотим увидеть Фьюри против Усика». Джошуа говорит, что это была не его ночь. Он должен доминировать (в реванше), как сделал с Энди Руисом. Он должен снова направить свою карьеру по восходящей, это очень важно.

Джошуа – замечательный посланник для спорта, отличный чемпион. Чем успешнее они будут с Фьюри, тем успешнее будет бокс. Динамический характер неопределенности создает реальный интерес».