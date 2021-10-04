«Тайсон поиздевается над ним». Усик побил Джошуа, но что будет в боях с Фьюри и Уайлдером
Президент Top Rank: «Теперь внимание приковано к бою Фьюри и Уайлдера. Возрождение бокса продолжается»
Тодд Дю Беф – о захватывающем противостоянии в супертяжелом дивизионе
13:24
Уайлдер и Фьюри / Фото - boxingscene.comПрезидент Top Rank Тодд Дю Беф высказался по поводу грядущего поединка между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) с экс-обладателем титула Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).
Цитирует функционера boxingscene.com.
«Мое чутье подсказывает, что Тайсон сделает то, что у него лучше всего получалось во втором бою. Но ему лучше быть осторожным. 9 октября у него есть шанс окончательно завершить трилогию. Оба парня отсутствовали так долго, теперь все ждут их боя. Проигрыш Энтони Джошуа запутал ситуацию. Создана интрига. Бокс никогда не меняется, он такой динамичный. Теперь внимание приковано к бою Фьюри и Уайлдера. Мы увидим, как возрождение бокса продолжается».
«Могу сказать, что когда закончился второй бой Фьюри против Уайлдера, я посмотрел на свою жену и сказал:«Возможно, это было самое замечательное событие за все 20 лет, которые я занимаюсь этим». В нем была энергия, в нем было соревнование между страстными болельщики из Америки и Великобритании, у него был финал. Это было отличное зрелище. Я участвовал в больших боях, у которых не было такой концовки, таких как Оскар Де Ла Хойя против Феликса Тринидада. Затем из-за COVID-19 я задавался вопросом: «Смогу ли я когда-нибудь еще раз вернуться в этот невероятный момент?».
Бой Фьюри – Уайлдер состоится 9 октября. Накануне боксеры обменялись угрозами в социальных сетях.
Победитель третьего поединка в следующем году может выйти на бой против украинца Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира.
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