Хелениус уверен, что нокаутирует Фьюри: «Он для меня соперник проще, чем Усик»
Президент Top Rank: «У меня нет сомнений, что в США к бою Фьюри – Нганну будет очень большой интерес»
Тодд Дюбеф назвал возможное место проведения мегафайта
15 января 08:21
Фьюри и Нганну / Фото - independent.co.ukПрезидент промоутерской компании Top Rank Тодд Дюбеф с уверенностью заявил, что боксерский поединок между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе британцем Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО, бокс) и обладателем титула UFC в тяжелом весе французом Фрэнсисом Нганну (16-3, ММА) станет одним из долгожданных мегафайтов в США.
Цитирует Дюбефа givemesport.com.
«Вокруг этого противостояния не нужно шумихи. Между этими двумя и так много энергии. Вопрос только в том, насколько этого хочет Фьюри и Нганну? Мы знаем, что Мейвезер и МакГрегор действительно хотели боя и стали движущей силой их противостояния. В конце концов, сами бойцы должны заставить своих промоутеров организовать им поединок. Думаю, провести их бой Вегасе, было бы великолепно».
«Если смотреть на противостояние Фьюри и Нганну с точки зрения платы за просмотры, то у меня нет сомнений, что в США будет очень большой интерес. Фьюри в свое время начал выступать в Америке и это не помешало его британским фанатам смотреть его бои в прямом эфире, даже несмотря на разницу во времени».
Нганну уже давно бредит о боксерском поединке, а его желаемые оппоненты – Фьюри и экс-чемпион мира Деонтей Уайлдер.
Напомним, западные букмекеры начали принимать ставки на возможный бой.