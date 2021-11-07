Уайт не может связаться с Фьюри
Президент UFC поставил крупную сумму на победу Канело
И не прогадал
13:46
Дэйна Уайт / фото - UFC
Президент UFC Дэйна Уайт в интервью порталу BJpenn признался, что поставил 100 тысяч долларов на досрочную победу Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) в бою за звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе против Калеба Планта (21-1, 12 КО).
«Смотрел бой Канело сегодня в платной трансляции. Смотрел его бой, сидя у октагона. Мне нравится Канело.
Я поставил на него сегодня. И поэтому смотрел. Сколько? 100 тысяч долларов на его победу нокаутом».
Напомним, Усик поздравил Канело с победой.