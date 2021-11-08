Сулейман: «WBC назначит бой против обязательного претендента, которым сейчас является временный чемпион»
Президент WBC: «Бетербиев стал бы очень сильной угрозой для наследия Альвареса»
Маурисио Сулейман не будет препятствовать мегафайту
11:48
Маурисио Сулейман / Фото - badlefthookПрезидент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман с уверенностью заявил, что абсолютный чемпион мира во втором среднем дивизионе Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) пойдет на большой риск, если даст согласие на проведение поединка против обладателя титулов WBC и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева (16-0, 16 КО).
Цитирует Сулеймана Sky Sports.
«Мы приветствуем подъем Канело в полутяжелый вес. В декабре Бетербиев проведет обязательную защиту и будет открыт для всего, что он хочет сделать. Его бой с Канело был бы потрясающим. Артур – непобежденный, мощный панчер. Бетербиев стал бы очень сильной угрозой для наследия Альвареса. Впрочем, Канело хочет двигаться все дальше и дальше, так что посмотрим».
Накануне Альварес в 11-м раунде нокаутировал Калеба Планта, завоевав титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.
Напомним, Бетербиев 17 декабря проведет защиту своих титулов в противостоянии с Маркусом Брауном.
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