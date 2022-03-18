Президент WBC – о нападении россии: «Украина столкнулась с ужасной ситуацией – насилием и смертями»

Братья Кличко на месте очередной бомбардировки Киева / Фото: Getty Images

Президент WBC Маурисио Сулейман выразил похвалу именитым боксерам Виталию и Владимиру Кличко, Александру Усику (19-0, 13 KO) и Василию Ломаченко (16-2, 11 KO), которые вместе с другими украинцами сражаются против российских террористов:



Николай Ковальчук, глава нашего представительства в Украине, был вынужден покинуть Киев. Он уехал, чтобы вывезти жену и детей в безопасное место, в деревню, где нет никаких конфликтов. Алина Шатерникова прислала фотографию, как они вместе с мужем готовят еду для тех, кто находится на передовой. Довольно драматично видеть такие фотографии.

Братья Кличко, Ломаченко и Усик – герои нации и мира. У них были все возможности покинуть страну, но они вернулись, чтобы стоять плечом к плечу с соотечественниками, желая защитить свой суверенитет и свою страну.