Президент WBC объяснил пользу назначения франчайзингового чемпионства

Маурисио Сулейман / фото - boxingscene.com

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман рассказал, что благодаря введению титула франчайзингового чемпиона легкая весовая категория стала куда более зрелищной, чем раньше.

Сулеймана цитирует издательство boxingscene.com:



Да, многие в замешательстве, ведь все сопротивляются переменам. У нас был поединок [Василий] Ломаченко – [Теофимо] Лопес, а также Лопес – Камбосос, Хэйни – [Юриоркис] Гамбоа, Хэйни – [Хорхе] Линарес, [Райан] Гарсия – [Люк] Кэмпбелл. Тот же бой Хэйни с [Джозефом] Диасом был потрясающим. Я пойду именно этим путем. Отличная активность, мы наблюдаем за лучшим дивизионом в боксе, которым является легкий вес».