Президент WBC объяснил пользу назначения франчайзингового чемпионства
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман рассказал, что благодаря введению титула франчайзингового чемпиона легкая весовая категория стала куда более зрелищной, чем раньше.
Сулеймана цитирует издательство boxingscene.com:
«WBC представили новую концепцию. Но проблема заключается в том, что люди не пытаются анализировать и понимать. Реальность такова, что статус франчайзингового чемпиона порождает невероятную активность в легком дивизионе. Сейчас мы подошли к бою [Джордж] Камбосос – [Девин] Хэйни, великолепному противостоянию. Я очень горжусь ими обоими.
Да, многие в замешательстве, ведь все сопротивляются переменам. У нас был поединок [Василий] Ломаченко – [Теофимо] Лопес, а также Лопес – Камбосос, Хэйни – [Юриоркис] Гамбоа, Хэйни – [Хорхе] Линарес, [Райан] Гарсия – [Люк] Кэмпбелл. Тот же бой Хэйни с [Джозефом] Диасом был потрясающим. Я пойду именно этим путем. Отличная активность, мы наблюдаем за лучшим дивизионом в боксе, которым является легкий вес».
В WBC санкционирован поединок Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Диллиана Уайта (28-2-0, 19 KO).
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