Президент WBC предположил, что Пакьяо может провести еще один бой

Мэнни Пакьяо / фото - nytimes.com

Маурисио Сулейман, президент Всемирного боксерского совета (WBC) поделился своим мнением относительно выступления легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) в бою с чемпионом мира по версии WBA Super в полусреднем весе кубинцем Йорденисом Угасом (27-4, 12 КО). Также Сулейман предположил, что Пакьяо может решиться провести еще один бой перед тем, как окончательно уйти на пенсию.

Сулеймана цитирует издательство boxingscene.com:

Мы еще незнаем, какое решение он примет. Вступит в гонку за место президента своей страны или будет искать возможность реабилитировать в ринге. Два года без боев имеет большое значение для любого боксера. К тому же у него поменялся соперник за десять дней до поединка. Так что не справедливо оценивать его карьеру по последнему выступлению.

Я считаю, что мы еще увидим Мэнни Пакьо в ринге. Он икона мирового бокса, и какое решение не примет, мы можем только пожелать ему успехов».