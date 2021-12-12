Президент WBC Ukraine: «Ломаченко переполнен желанием воплотить свою мечту и показать классный бокс»

Николай Ковальчук считает, что в следующем бою украинец может подраться с Джорджем Камбососом

Эксклюзив

Николай Ковальчук / фото - Facebook функционера

Президент украинского офиса WBC Николай Ковальчук в эксклюзивном интервью XSPORT.ua поделился мнением о победе Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) над Ричардом Комми (30-4, 27 КО), а также рассказал о том, с кем по его мнению украинец встретится в следующем бою.

Какие у вас впечатления от боя Ломаченко – Комми?

Бой был отличным. Он держал всех болельщиков в напряжении с первой до последней минуты. Мы все наблюдаем трансформацию Василия, ведь после поражения от Теофимо Лопеса его команда сделала правильные выводы и теперь Ломаченко действует первым номером, атакуя со средней и ближней дистанции. Он наносит удары с самого начала боя, что делает его поединки очень интересными.

Также стоит отметить, что его оппоненты уже привыкли к классическим закручиваниям украинца за переднюю руку, поэтому, когда они успевают, то уже читают это. Такой момент также добавляет интереса поединку, ведь сильная оппозиция мотивирует Василия показывать больше своих интересных фишек.

Мы видели сумасшедшую мотивацию Ломаченко. Если раньше он был выгоревшим, ему где-то даже было скучно, то сейчас он переполнен желанием воплотить свою мечту и показать классный бокс. Он показывает то, что показывают боксеры на пике своих возможностей.

Да, Василий просто в отличной физической форме. По показателям выносливости в боях с Накатани и Комми, которые значительно превосходят его в антропометрии, он был на высоте. Ломаченко выдерживал физическую борьбу, работал в клинче, и отправлял обоих мощнейшими ударами в нокдаун.

Вы ожидали, что Комми хватит на все 12 раундов?

Ричард Комми это опытный боксер, он – бывший чемпион мира, у него отличная выносливость. Василий, наверное, в некоторых моментах не хотел рисковать, чтобы уверенно довести поединок до победы, и не натолкнуться на шальной удар Комми. А мы все знаем, что он таким владеет. Кстати, Сергей Деревянченко, который тренируется в одном зале с Комми, говорил, что в спаррингах африканец показывал очень сильный удар и физическую силу.

Мы видели, что Василий в седьмом и восьмом раундах не хотел рисковать, хотя мог закончить бой досрочно. А Комми тем временем восстановился и продержался все 12 раундов.

Данная победа открывает для Василия много опций. И одна из них точно будет использована: бой с владельцем всех поясов, австралийцем Джорджем Камбососом. В связи с тем, что в этом поединке украинец завоевал пояс WBO Inter-Continental, то, согласно правил Организации, он теперь является основным претендентом на пояс чемпиона мира по версии WBO.

Кстати, президент WBO Франсиско Варкарсель в своем твиттер уже отреагировал на победу украинца, заявив о готовности организовать такой поединок. И сказал, что было бы отлично провести дуэль в Австралии перед 70-тысячной аудиторией. А как мы все слышали, Василий заявил, что готов ехать куда угодно ради боя с Камбососом, ведь забрать его пояса это мечта Ломаченко.

Кстати, я уверен, что руководство Всемирного боксерского совета будет заинтересовано в проведении боя между Ломаченко и Камбососом за франчайзинговый пояс WBC.

Поэтому, скорее всего, следующим соперником Василия станет именно Камбосос. Так сошлись звезды, плюс сам австралиец не раз говорил, что ему интересно отбоксировать с украинцем.

Ломаченко, напомним, победил Комми единогласным решением судей после 12 раундов.