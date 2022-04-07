Президент WBC Ukraine: «Після початку війни багато хто відгукнувся. Багато добровольців прибуло до українського батальйону»

Фото: WBC

Президент WBC Ukraine Микола Ковальчук в інтерв’ю XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги» розповів, як організація допомагає Україні в боротьбі за фашистами з росії:



Потім зв’язалися з Джилл Даймонд, керівником всесвітнього благодійного проекту WBC Cares. Вона поспілкувалася з усіма чартерами, багато хто відгукнувся. Особливо велика подяка відділенню в Великобританії, там хлопці взагалі включилися так, що… Не все можу розповідати, по повній програмі, як то кажуть. В тому числі багато добровольців прибуло до одного з українських батальйонів. Багато обладнання привезли. Головний офіс співпрацюючи з фармакологічними компаніями підготував і зараз готує гуманітарну допомогу у вигляді медикаментів.

Я постійно спілкуюся і співпрацюю з лікарями Бучі. Вони склали список, кому що потрібно. І ми з рук в руки, як то кажуть, тому що зараз дуже багато зловживань, насправді. На жаль, є негідники, які користуються ситуацією, яка склалася. Отримуючи гуманітарну допомогу, вони її просто перепродають.