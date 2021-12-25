Президент WBC Ukraine считает, что Сиренко способен на равных боксировать с элитой хэвивейта

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Президент WBC Ukraine Николай Ковальчук поделился мнением о супертяжеловесе Владиславе Сиренко (19-0, 16 КО), а также объяснил, почему рефери остановил его бой против Андрея Руденко (34-6, 20 КО):

Его бой с Руденко получился интересным. По моему мнению, Влад выиграл каждый раунд. Технически он превосходил своего оппонента, хотя Андрей создавал определенные трудности благодаря своему опыту. Руденко умело клинчевал, иногда удачно попадал, но в целостной картине боя Влад был точнее и техничнее. Было видно, что Сиренко значительно улучшил свою защиту, виден его профессиональный рост, разнообразие технического арсенала.

Бой был очень напряженным, и, естественно, многих удивила его досрочная остановка. У некоторых зрителей было определенное негодование по этому поводу, но нужно понимать, что в боксе есть правила: рефери трижды сделал Андрею предупреждение по поводу неактивных клинчей, но он дальше продолжал клинчевать, что привело к остановке поединка. Это спорт и его правила, поэтому тут не о чем спорить».