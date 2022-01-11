Президент WBC Ukraine: «В какой-то момент Ломаченко потерял мотивацию, но сейчас он переезжает соперников как танк»

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Президент WBC Ukraine Николай Ковальчук прокомментировал нынешнее положение дел для Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) в легком дивизионе.

Отдельно отмечу, что мне очень приятно наблюдать в последних поединках совершенно другого Василия Ломаченко. Василия, который просто переезжает своих соперников как танк, полностью их деклассируя. Мне кажется, что ранее в какой-то момент он потерял мотивацию. Конечно, это может быть объяснимо, ведь он очень долго в боксе. Однако в боях с Накатани и Комми мы видели украинца».