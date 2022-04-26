Майк Тайсон: «Уайлдеру следует подраться с Усиком»
Президент WBC: «Я уверен, что Уайлдер вернется»
Маурисио Сулейман рассчитывает на скорое возвращение «Бронзового Бомбардировщика» на ринг
26 апреля 15:00
Деонтей Уайлдер / фото - boxingscene.com
Президент WBC Маурисио Сулейман в интервью Sky Sports признался, что рассчитывает на скорое возвращение бывшего чемпиона организации в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO) на ринг.
«Уайлдер расслабляется и обдумывает свои планы на будущее. Его правление в статусе чемпиона было очень активным. Он дважды проиграл нокаутом Фьюри - это сложно, однако Уайлдер повзрослел, и у него все очень хорошо. Он отлично проводит время с женой, наслаждается жизнью, но я уверен, что Деонтей вернется.
Уайлдер – один из тех бойцов, которых редко увидишь на ринге, поскольку у него есть умение нокаутировать соперника одним ударом. Он провел много захватывающих поединков. Уайлдер – отличный боец и человек».
Деонтей Уайлдер признался, что все еще любит бокс.
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