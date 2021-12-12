Украинского супертяжа избили в андеркарде Ломаченко. Видео нокаута
Президент WBO намекнул на бой Ломаченко – Камбосос
Франциско Варкарсель остался впечатлен победой украинца над Ричардом Комми
08:35
Фото: Top Rank
Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Варкарсель в Twitter намекнул на бой украинского легковеса Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) против абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО):
«Можете ли вы представить себе бой Василия Ломаченко против Джорджа Камбососа перед 75 тысячами австралийцев».
Ломаченко эффектно выиграл у Ричарда Комми (30-4, 27 КО), завоевав пояс WBO Inter-continental, который в скором времени может сделать его официальным претендентом на полноценный титул.
Напомним, украинец готов драться с Камбососом в любом уголке мира.