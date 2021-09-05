Прибавка в мышечной массе не повлияла на Усика – накануне боя с Джошуа украинец все так же молниеносен

25 сентября Александр сразится за четыре пояса супертяжелого веса

Александр Усик / Фото: Instagram Усика

В конце сентября состоится важное событие для украинского бокса – пояса супертяжелого веса могут вернуться в нашу страну. Александр Усик (18-0, 13 KO) попробует это осуществить в поединке с обладателем титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).



Украинец плодотворно работает в тренировочном лагере. На новом видео Усик развеял все опасения насчет набора веса перед боем с британцем – невероятная скорость Александра все еще при нем:

Джошуа, берегись! Усик поджидает Энтони в темной подворотне.