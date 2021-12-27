Приблизился к титулу? Украинский боксер поднялся в рейтинге WBO

Дмитрий Митрофанов имеет 12 побед на профессиональном ринге

Фото: Красюк и Митрофанов / Фото: K2

Украинский боксер первого среднего веса Дмитрий Митрофанов (12-0-1, 6 КО) 18 декабря добыл победу в рамках вечера бокса в Броварах.

Этот успех позволил ему подняться в обновленном рейтинге WBO с 15-го на 14-е место. Чемпионом мира является Брайан Кастаньо (17-0-2, 12 КО). Первый претендент на его пояс – австралийский проспект Тим Цзю (20-0, 15 КО).

Ранее промоутер Митрофанова Александр Красюк пообещал, что приложит максимум усилий, чтобы организовать 32-летнему боксеру бой за звание чемпиона мира. Однако и это не предел: тренер Митрофанова рассчитывает, что его подопечный станет абсолютным чемпионом мира.