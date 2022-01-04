«Придется забраться в его душу». Атлас – о том, как Джошуа выиграть у Усика

Американский специалист рассказал, какой план на бой должен быть у британца

Фото: Facebook Александра Усика Известный американский тренер Тедди Атлас рассказал, как бывшему двукратному чемпиону мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) выиграть реванш у украинца Александра Усика (19-0, 13 КО): «Джошуа заработал слишком много денег. Я так думаю. И он принимает поражение слишком легко, слишком великодушно. Не поймите меня неправильно, я за то, чтобы и победитель, и проигравший вели себя достойно. Но у Джошуа этого великодушия как-то уж слишком много. Прямо как у парня, который сделал слишком много денег. Это война, настоящая война. И выводы уже сделаны. Я прям весь закипаю внутри, когда говорю об этом. Усик провел что-то около 400 боев в любителях, он, наверное, миллион раз видел, как люди пытались переть прямо на него, так что (для Джошуа) глупо будет просто попытаться применить только один геймплан на бой. И все же, у меня только одно в сознании: это война, убийство. Нужно выйти и сразить соперника, забрать его душу и довести до состояния, когда он захочет сдаться». Бой Усик – Джошуа планируется на весну 2022 года. Однако существует вариант, при котором британец «отойдет в сторонку» и позволит украинцу сразиться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

